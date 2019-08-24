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В Москве более 100 тыс. человек принимают участие в концерте, посвященном Дню флага

Праздничное мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек в центре Москвы принимают участие в праздничном концерте, посвященном Дню флага. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, продолжается праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага РФ. В мероприятии участвуют свыше 100 тыс. человек", - сказала она.

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Государственный флаг - один из официальных символов страны. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году.

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