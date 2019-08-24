Около 100 тыс. человек посетили мероприятия в честь Дня флага России на ВДНХ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. гостей пришли на мероприятия в честь Дня государственного флага России на ВДНХ 24 августа, где состоялись выступления рэп-исполнителей, участников фестиваля "Спасская башня" и шоу стеклодувов. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"В субботу, 24 августа, гостями ВДНХ стали около 100 тыс. человек. Сегодня здесь продолжились мероприятия, посвященные 350-летию государственного флага России. В честь праздника на Центральной алее выступали рэп-исполнители, а уличные художники устраивали перформансы и рисовали граффити. Шоу стало частью фестиваля "Ритм моего города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в центре славянской письменности "Слово" посетителям рассказывали об истории появления российского флага. Днем участники международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" под музыку прошли от площади Промышленности по Главной и Центральной аллеям. Конечной точкой шествия стала арка главного входа.

"Помимо этого, на ВДНХ проходил фестиваль стекла Moscow Glass Fest. В павильоне "Парк ремесел" состоялись шоу стеклодувов и тематические мастер-классы, посвященные старинным технологиям изготовления изделий из стекла. Также здесь работала выставка современных художников и ярмарка украшений", - добавляется на сайте.

Как уточняется в публикации, торжества в честь Дня государственного флага прошли и на других городских площадках. Так, более 110 тыс. человек отметили праздник на проспекте Академика Сахарова. А в парке Победы на Поклонной горе выступили всадники Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка.