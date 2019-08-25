В Московском регионе ожидается облачная погода

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидаются 25 августа в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура в столице составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью в столичном регионе ожидается 8-10 градусов тепла в Москве, а в центре столицы температура не опустится ниже 12 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.