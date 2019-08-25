Московские школьники смогут узнать о работе тележурналиста в рамках городского проекта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ученики столичных школ узнают, как вести себя в кадре и создавать телесюжеты, зачем нужен финансовый контроль за госзакупками и примут участие в фестивале профориентации в рамках проекта "Субботы московского школьника", который пройдет 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства города.

В рамках серии мастер-классов, которые организует детский телевизионный учебный центр "ТемоЦентр", школьники смогут попробовать себя в работе тележурналиста, а также научатся создавать композицию журналистской фотографии. В этот же день Служба финансового контроля Департамента образования и науки Москвы проведет для старшеклассников лекцию о проверке госзакупок, а также об особенностях профессий ревизора и аудитора.

1 сентября в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках" пройдет фестиваль "Ориентир в будущей профессии", в программе которого лекции, мастер-классы и тренинги. Специалисты по подбору персонала расскажут школьникам о наиболее востребованных профессиях на рынке труда, а психологи помогут учащимся построить индивидуальный профориентационный маршрут на весь учебный год.

Проект "Субботы московского школьника" проводится ежегодно с сентября 2013 года. Мероприятия для учеников столичных школ организуют московские вузы, учреждения культуры и спорта, а также городские предприятия. Получить знания и практические навыки можно на занятиях по 20 направлениям.