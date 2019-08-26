Более 80 спектаклей пройдет на "Цветочном джеме" в Москве 26-30 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кукольные спектакли, интерактивные представления, кулинарные мастер-классы, а также День джаза пройдут для гостей фестиваля "Цветочный джем" в Москве с 26 по 30 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С понедельника по пятницу для гостей приготовили 86 спектаклей и 22 концерта, три уникальные трехчасовые экскурсии по выставочным садам фестиваля и мастер-классы на любой вкус - по приготовлению десертов, созданию мозаики, гончарному делу, дизайну, вокалу, актерскому мастерству и даже рэп-поэзии. Участие во всех событиях бесплатно, как и вход на площадки фестиваля", - говорится в сообщении.

В частности, зрителям будут представлены кукольные спектакли "Василиса Прекрасная" и "Апельсиновые сказки" Екатеринбургского театра кукол, их можно посмотреть 26 августа на площади Славы. "Дюймовочку" и "Аленький цветочек" Нижнетагильского театра кукол покажут 27 августа на Городецкой улице. Пройдут и интерактивные спектакли Театра Сергея Котюха: 28 августа постановку "Коротышки в цветочном городе" представят на бульваре Дмитрия Донского, кроме того, в этот же день на площади Революции состоится шоу "Ван Гог. Любить то, что достойно любви".

30 августа на фестивале пройдет День джаза. На площади Революции можно будет послушать импровизацию джазменов Jazzy house, на Митинской улице выступит московский джаз бэнд Real Jam Jazz Band, а в Троицке - джазовый ансамбль медных духовых инструментов Fortuna Brass. В пресс-службе добавили, что на площадках фестиваля проходят разнообразные мастер-классы: с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 по выходным. В 13 кулинарных школах гостей научат варить варенье, делать виноградный джем и сливовый мармелад, печь пироги и заваривать ароматные чаи с травами.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня.