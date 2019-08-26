Предпринимателям Москвы компенсируют часть затрат на участие в 247 отраслевых выставках

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число выставок, до 50% затрат на участие в которых московским предпринимателям могут компенсировать власти столицы, увеличилось на 76% по сравнению с 2018 годом и достигло 247, сообщается в понедельник на столичном портале мэра и правительства.

"В прошлом году субсидии были предусмотрены за участие в любой из 140 выставок. В этом году их количество выросло сначала до 204, а теперь - до 247. Увеличение по сравнению с 2018 - на 76%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Раньше квота по субсидиям малым и средним предприятиям распространялась на выставки, большинство из которых имеет знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) или знак Российского союза выставок и ярмарок. Сейчас в списке оказались выставки, у которых специальных знаков нет. Предпринимателям могут компенсировать до 350 тыс. рублей затрат на участие в российских выставках и до 700 тыс. - в зарубежных. Можно возместить часть средств, потраченных на регистрационный взнос, застройку стенда и аренду выставочной площади.

"Многие решения в части поддержки бизнеса мы вырабатываем в диалоге с бизнес-сообществом. Для многих предпринимателей такой фактор, как возможность презентовать свои товары и услуги широкому потребителю, является приоритетным. С начала 2019 года от столичных бизнесменов поступали запросы на расширение перечня выставок, после участия в которых можно получить компенсацию. Мы собрали пул заявок, вынесли их на рассмотрение экспертов и приняли решение увеличить квоту", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Субсидии от правительства Москвы могут получить и компании-экспортеры, зарегистрированные в столице не менее шести месяцев. Прием заявок на получение финансовой поддержки стартовал 25 июля. Он продлится до 15 ноября. Заявки и необходимый для получения субсидий пакет документов принимаются в Московском экспортном центре.