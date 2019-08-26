В Москве реализовали все выставленные на торги участки для строительства ФОКов в 2019 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы впервые с 2012 года реализовали все выставленные на торги участки для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Впервые за семь лет реализация земельных участков для строительства ФОКов достигла 100%, ранее этот показатель был вдвое меньше. Такая динамика связана, в первую очередь, с установлением минимально возможной, согласно законодательству, начальной цены торгов: сейчас начальный размер годовой аренды городской земли для строительства спортивных объектов составляет 1,5% от кадастровой стоимости участков", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

С начала этого года арендовано 10 объектов, которые находятся преимущественно в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах.

Ефимов добавил, что установление такой цены позволило не только повысить инвестиционную привлекательность объектов, но и сэкономить бюджетные средства и время на проведение независимой оценки.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе торгов на каждый объект в этом году претендовало около девяти участников - в четыре раза больше по сравнению с предыдущими годами. "Благодаря столь высокой конкуренции превышение начальной цены по итогам аукционов в ряде случаев достигло 800%, ранее этот показатель составлял всего 20%", - приводит его слова пресс-служба.

По данным пресс-службы, всего с 2012 года инвесторы арендовали 50 участков общей площадью 25 га, находящихся в государственной собственности и предназначенных для строительства ФОКов. Участки предоставляются в аренду в среднем на три года, после чего договор с инвестором переоформляется в долгосрочную аренду под эксплуатацию построенных объектов. Общий строительный объем физкультурно-оздоровительных комплексов, которые должны появиться в Москве в ближайшие три года, составляет 71,5 тыс. кв. м.