Москомархитектура утвердила внешний вид пяти павильонов МЦД-2

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проекты пяти остановочных пунктов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщило ведомство в понедельник.

"Москомархитектура согласовала проекты пяти остановочных пунктов на втором Московском центральном диаметре, который пройдет по маршруту "Подольск" - "Нахабино" <…> В состав остановочных пунктов будут входить входные павильоны, кассовые залы и зоны досмотра, а также переходы и выходы на сами платформы <…> В целом, дизайн опирается на ритмичное остекление и перетекание прямых строгих линий в плавные и динамичные", - говорится в сообщении.

На изображениях, которыми Москомархитектура проиллюстрировала свое сообщение, видно, что фасад станции "Волоколамская" будет выложен светлой плиткой. С левого угла от входа в павильон до пола будет спускаться клиновидный зеркальный козырек.

Павильон станции "Щукинская" будет стеклянным, с крышей в форме волны. Фасад "Курьяново" выложат серой и белой плиткой. Павильон "Пенягино" будет многоэтажным застекленным с крышей "домиком".

"Все проекты выполнены на высоком уровне - станции будут узнаваемыми и удобными для использования. У проектировщиков стояла задача сделать дизайн, отвечающий всем современным тенденциям в архитектуре, и при этом в соответствии с высокими требованиями к объектам такого типа. В результате, мы получили станции, которые сочетают в себе лучшие черты городского и пригородного транспорта, о чем ранее заявлял мэр Сергей Собянин", - процитировали в сообщении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Об МЦД

Запуск первых двух диаметров намечен до конца 2019 года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.