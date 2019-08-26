Более 90 млн пассажиров воспользовались "Ласточками" на МЦК с начала 2019 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 90 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) с начала 2019 года. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

"С начала года Московским центральным кольцом воспользовались более 90 млн пассажиров. Это на 11,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас поезда МЦК перевозят более 500 тыс. пассажиров каждый будний день", - сообщили в подземке.

В пресс-службе отметили, что самой популярной станцией МЦК среди пассажиров остается "Площадь Гагарина", - с начала года она перевезла 8,3 млн человек. В тройку лидеров также входят станции "Владыкино" и "Ботанический сад", на которых находится пересадка с метро.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция, с 23 их них можно пересесть на метро, с 10 - на пригородные электрички. 3 апреля 2019 года "Ласточки" установили рекорд, когда ими воспользовались около 562 тыс. человек за сутки.