Собянин осмотрел ход строительства платформы Остафьево Курского направления МЖД

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства остановочного пункта Остафьево Курского направления МЖД, который расположится между станциями Щербинка и Силикатная на маршруте второй линии Московских центральных диаметров (МЦД).

"Новая станция Остафьево строится на будущем МЦД-2 Нахабино - Подольск. В ближайшей перспективе с учетом того, что строится магистральная дорога до Троицка, на этом транспортном узле ожидается пассажиропоток около 50 тыс. человек, которые проживают в доступности к этой станции. Поезда по МЦД будут двигаться в режиме метро, это серьезным образом улучшит транспортную доступность", - сказал в ходе осмотра Собянин.

Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони сообщил, что общая площадь станции достигнет 1,8 тыс. кв. м. Она будет удобна как для обычных жителей, так и для маломобильных жителей. "Две платформы и конкорс мы запускаем в конце ноября, синхронизируем с запуском МЦД-2, а переход в промзону - конец декабря текущего года. Все идет по графику", - отметил Тони.

Как сообщила пресс-служба мэрии, строительство остановочного пункта началось в 2018 году. Проект предусматривает возведение двух пассажирских платформ островного типа и надземного пешеходного перехода с конкорсом (распределительным залом для пассажиров), который обеспечит пересадку пассажиров на наземный транспорт, а также переход через пути Курского направления МЖД с выходом к улицам Подольская и Южная. Строительство остановочного пункта планируется завершить в 2019 году.

Открытие новой платформы, а также строительство дорожной сети создаст предпосылки для формирования на прилегающей территории крупного технологического и индустриального парка.