Фестиваль музыки из видеоигр пройдет на ВДНХ в Москве 8 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль культовой музыки из современных и ретро видеоигр пройдет 8 сентября в период празднования Дня города в Москве в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Музей советских игровых автоматов совместно с объединением Retro Tech Squad проводят 8 сентября концерт культовой музыки из современных и ретро-игр. Музыканты из Москвы и Петербурга в разном стиле сыграют кавер-версии знаменитых музыкальных тем из популярных игр. Кавер-версии хитов из видеоигр на фортепиано, каверы на игры с "Денди" и переосмысленные мелодии в стиле хэви-металл из Diablo, Doom, Алладина и многих других", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие откроется лекцией преподавателя философского факультета МГУ Александра Ветушинского в 15:00 мск, вход свободный. В перерывах между музыкальными сетами можно будет поиграть в ретро-игры и приставки. Прямая трансляция концертов пройдет в соцсети "ВКонтакте".

Исторический парк "Россия - моя история" открылся в павильоне № 57 на ВДНХ в декабре 2015 года. Он был создан на основе мультимедийных экспозиций "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914-1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе", "ХХ век. 1945-2000 годы".

В 2018 году в музее прошла реконструкция. Здание павильона № 57 было построено в 1967 году, в советское время он назывался "Товары народного потребления", до 2014 года в нем проводились различные тематические мероприятия.