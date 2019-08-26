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Соревнования по киберспорту пройдут на форуме "Город образования" в Москве

Для гостей организуют мастер-классы с участием звезд спорта и киберспорта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киберарена для соревнований и мастер-классов будет работать на международном форуме "Город образования", который откроется в 75-м павильоне ВДНХ в Москве 29 августа. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 10:00 до 18:00 для гостей будет работать бесплатная киберарена. Гостей ждут состязания, викторины и призы. Каждый из дней будет посвящен определенной игре: FIFA, Dota 2, World of Tanks", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке будут организованы мастер-классы с участием звезд спорта и киберспорта. В частности, гости смогут пообщаться с чемпионами России по киберфутболу Ufenok77 и FunkBraza, а также со спортсменами Светланой Хоркиной и Вячеславом Фетисовым.

Форум "Город образования" пройдет на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября.

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