Спортсмены из нескольких стран установят в Москве мировой рекорд по хайлайну

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спортсмены из России, Германии, Франции и Канады в период празднования Дня города в Москве установят мировой рекорд по хайлайну, пройдя по канату между небоскребами международного делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщила во вторник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В Москве по случаю 872-летия города будет установлен новый мировой рекорд. Семь спортсменов, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции и Канады, собираются пройти между небоскребами международного делового комплекса "Москва-Сити" на высоте около 350 м. Это почти на 100 м выше предыдущего рекорда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это достижение будет вписано в "Книгу рекордов Гиннесса", - в Москву для этого приедет представитель издания. Выступления состоятся 7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Отправными точками станут башни Neva Towers высотой 345 м и Южная башня комплекса "Око" высотой 354 м, расстояние между небоскребами составляет 245 м. Зрителям рекомендовали брать с собой бинокли.

В числе участников трехкратный мировой рекордсмен из Германии Фриди Кюне, рекордсмен по длине хайлайна Натан Полан из Франции и рекордсмен по длине хайлайна среди девушек канадка Миа Нобле. Среди российских спортсменов - хайлайнеры Максим Кагин, Александр Грибанов и другие.

Наблюдать за происходящим можно будет с улицы, а также из башни "Око", трансляция будет вестись в "Яндекс.Эфир". В пресс-службе уточнили, что предыдущий рекорд по хайлайну установлен в Мехико, где спортсмен прошел между двумя небоскребами по стропе длиной 217 м на высоте 247 м.