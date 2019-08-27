Финальный концерт фестиваля "PROлето" будут транслировать на телеканале "Музыка первого"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прямая трансляция финального концерта фестиваля "PROлето" пройдет на телеканале "Музыка первого". Мероприятие состоится 31 августа, центральными площадками станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ, сообщается в материалах к заседанию правительства столицы во вторник.

"В преддверии Дня знаний в Москве пройдет молодежный фестиваль "PROлето". Центральными сценами фестиваля станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ. По инициативе Российского союза молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 мск на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады. В этот же день с 19:00 до 23:00 мск перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого", - говорится в сообщении.