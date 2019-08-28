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Движение на МКАД осложнено в районе пересечения с Каширским шоссе из-за ДТП с грузовиком

По информации ГИБДД, грузовик опрокинулся

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по нескольким полосам перекрыто на МКАД в районе 24-го км (возле ТЦ "Вегас") из-за ДТП с грузовиком. Об этом сообщается в среду на странице Московского транспорта в Twitter.

"ДТП: МКАД, 24-й километр, внешняя сторона. По информации ГИБДД, произошло опрокидывание грузового транспортного средства. Перекрыты 3-й, 4-й, 5-й ряды внутренней стороны и 4-й, 5-й ряды внешней стороны. Движение транспорта затруднено на 1 км по внешней и внутренней стороне", - сообщается в публикации.

Теги
Россия
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