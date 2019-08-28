Движение на МКАД осложнено в районе пересечения с Каширским шоссе из-за ДТП с грузовиком

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по нескольким полосам перекрыто на МКАД в районе 24-го км (возле ТЦ "Вегас") из-за ДТП с грузовиком. Об этом сообщается в среду на странице Московского транспорта в Twitter.