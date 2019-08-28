Более 2,5 тыс. московских магазинов продают товары для школьников к началу учебного года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. столичных магазинов предлагают приобрести школьные принадлежности и одежду к новому учебному году, также в Москве работают школьные ярмарки и проводятся социальные акции. Подготовить школьника к учебе будет стоить 15-17 тыс. рублей, сообщил ТАСС в среду руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Чтобы снизить расходы родителей, к началу нового учебного года товары для школьников продаются в более чем в 2,5 тыс. специализированных магазинов и сетевых компаний столицы, включая арендаторов в торговых центрах и комплексах", - сказал Немерюк.

Он добавил, что дополнительно в Москве организованы школьные ярмарки в торговых залах многих сетевых компаний, а также реализована продажа товаров для школьников через интернет-магазины города.

"Средняя сумма, которую придется потратить родителям школьников в 2019 году с учетом спортивной и сменной обуви на девочку, составит 17 тыс. рублей, на мальчика - 15 тыс. рублей", - сказал Немерюк.

Он добавил, что в магазинах Москвы представлен широкий ассортимент школьно-письменных принадлежностей от 40 до 3 тыс. наименований, а в специализированных магазинах - более 3,5 тыс. наименований.

Цены на канцелярию и одежду

"В магазинах крупных сетевых компаний набор первоклассника стоит от 360 до 2,5 тыс. рублей. В набор входят доска для лепки, клей-карандаш, две шариковые синие ручки, пара простых карандашей, точилка, пластилин, наборы цветных карандашей, фломастеров, цветной бумаги и картона, ножницы, ластик, акварельные краски и кисти, альбом для рисования, по пять тетрадей в клетку и косую линию, папка-конверт и блокнот для записей", - сообщили в пресс-службе департамента торговли услуг.

Стоимость наборов первоклассника интернет-магазинах варьируется. Например, на сайте "Детствонадом.ру" эконом-набор из 40 предметов можно приобрести за 390 рублей, а премиум-набор из 50 предметов - за 1,5 тыс. рублей. Покупатели магазина "Школьник.ру" приобретут бюджетный набор первоклассника из 28 предметов за сумму от 679 рублей, а за комплект "люкс" отдадут около 3,3 тыс. рублей. На сайте "Канцград.ру" набор первоклассника из 35 предметов стоит от 499 рублей, а цена премиум-набора из 50 предметов составляет до 1,1 тыс. рублей.

"Цена рюкзака или ранца для школьников в среднем составит от 1,4 тыс. рублей до 5,3 тыс. рублей. Минимальные и максимальные цены в специализированных магазинах колеблются от 2,9 тыс. до 23,2 тыс. рублей за единицу. Бюджетные варианты ранцев с ортопедической спинкой для первоклассников в магазинах крупных торговых сетей стоят от 1,5 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе столичного департамента.

Комплекты школьной одежды для мальчиков в магазине "Смена" можно приобрести более чем за 5,3 тыс. рублей, для девочек - почти за 6 тыс. рублей. В сети "Лента" комплекты для мальчиков продаются за 3 тыс. рублей, для девочек - почти за 3,7 тыс. рублей. В "Детском мире" комплект одежды для школьников стоит 3 тыс. рублей, для школьниц - 4 тыс. рублей. В магазинах сети "Перемена" такие комплекты можно приобрести за 4,6 тыс. и 5,2 тыс. рублей соответственно.

Обувь для школьников к новому учебному году в столичных магазинах можно приобрести за среднюю сумму до 4,5 тыс. рублей. В "Парижской коммуне" ботинки для мальчиков стоят от 1 до 4,4 тыс. рублей, для девочек - до 4,5 тыс. В магазинах сети "Лента" обувь для мальчиков стоит от 600 до 1,3 тыс. рублей, для девочек - до 1,5 тыс. рублей. В магазинах сети "Котофей" и "Антилопа" пара обуви для школьников стоит от 2 до 4 тыс. рублей и от 1,4 до 3,3 тыс. рублей соответственно.

Акции в магазинах

"Для привлечения покупателей предпринимателями проводятся акции, организуются развлекательные мероприятия, выпускаются специальные буклеты со скидками от 15 до 50%. Например, в Центральном детском магазине на Лубянке открылась традиционная школьная ярмарка, посвященная началу 2019-2020 учебного года. В главном атриуме торгово-развлекательного центра представлено более 20 брендов детской одежды, обуви, а также канцелярские принадлежности и товары для творчества. Завершится школьная ярмарка в ЦДМ на Лубянке 31 августа детским показом "Когда мода - не игрушки", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 25 июля в сети магазинов "Спортмастер" началась акция "Снова в школу: учимся побеждать". Школьные ярмарки открылись на торговых площадях "Глобуса", "Ашана", "Метро", "Ленты".

"С августа по сентябрь в Москве проводится общегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: готовимся к школе". В ней традиционно принимают участие как сетевые магазины "Комус", "Ашан", " Пятерочка", "Кораблик", "Детский мир-центр" и другие несетевые магазины, а также предприятия бытового обслуживания, расположенные во всех административных округах Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в ходе акции торговые предприятия передают в пункты приема благотворительной помощи одежду, обувь, школьно-письменные и канцелярские принадлежности, компьютеры и другие товаров для последующей передачи их детям из многодетных, малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов. Предприятия бытового обслуживания проводят санитарно-гигиеническую обработку, приводят в надлежащее состояние вещи и предметы, бывшие в употреблении, собранные в ходе благотворительной акции.