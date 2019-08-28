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Московская канатная дорога 1 сентября предоставит скидки на проезд школьникам

Получить скидку можно будет при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская канатная дорога 1 сентября предоставит скидки на проезд школьникам. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

"В День знаний Московская канатная дорога на Воробьевых горах подарит всем школьникам скидку 15% на проезд. 1 сентября дети до 18 лет смогут прокатиться на канатной дороге со скидкой 15% при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта. Напомним, что для детей в возрасте до шести лет - проезд бесплатный", - говорится в сообщении.

Также дети 1 сентября смогут сфотографироваться с персонажами мультфильмов "МиМимишки" и "Аркадий Паровозов" на канатной дороге.

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