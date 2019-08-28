Рок-фестиваль "Наши в городе" пройдет на проспекте Сахарова в Москве в День города

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рок-музыканты, участники фестиваля "Нашествие" выступят 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова в Москве в честь Дня города. Об этом сообщила в среду радиостанция "Наше радио" - организатор фестиваля.

"В первые выходные сентября Москва традиционно готовится отпраздновать День города. К 872-летию столицы "Наше радио" готовит грандиозный по своему размаху подарок, - сообщается на сайте радиостанции. - Фестиваль "Наше радио" соберет всех в центре Москвы - на проспекте Академика Сахарова - и подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления на весь год".

Организаторы отметили, что гостей музыкального марафона ожидает почти 20-часовое шоу. В числе участников - как легендарные артисты "Нашего радио", на чьих песнях выросло не одно поколение, так и яркие, актуальные группы, представляющие современную сцену. Вход на концерты будет свободным.

Торжества по случаю Дня города в 2019 году будут организованы во всех округах столицы и будут включать более 250 праздничных программ, для жителей и гостей Москвы выступят более тысячи популярных исполнителей. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной.

Москвичей и гостей города ждут концерты классической музыки у храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и Государственном музее-заповеднике "Царицыно", рок-фестиваль в Измайловском парке, театральные выступления в парке искусств "Музеон", творческие мастер-классы, регата для любителей серфинга с веслом на Водоотводном канале Москвы-реки, спортивный праздник в "Лужниках", экстремальное шоу на площадке "Москва-Сити", где российские и зарубежные спортсмены намерены установить мировой рекорд по хайлайну.