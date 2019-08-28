Двенадцать снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на севере Москвы за два дня

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строители обнаружили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны в ходе строительных работ на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Снаряды обнаружены в котловане по адресу Ленинградское шоссе, дом 51", сказал собеседник агентства.

Он отметил, что место опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов, которые обследуют находку, вывезут их в безопасное место и уничтожат.

Во вторник на этом же месте по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 строители также уже обнаруживали шесть снарядов.