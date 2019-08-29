Квесты, викторины и мастер-классы пройдут в московских библиотеках в День города

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичные библиотеки подготовили более 450 различных мероприятий к предстоящему Дню города, большая часть из которых пройдет 7 и 8 сентября. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специальные события в честь Дня города подготовили 299 библиотек и 144 культурных центра. Москвичей и туристов ждут познавательные квесты, экскурсии, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и многое другое", - цитирует портал заммэра Наталью Сергунину.

В частности, посетителей центра культуры и творчества "Нега" 7 сентября ждет квест "Моя Москва", где гостям предстоит собрать карту города. Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара в парке "Усадьба Трубецких" проведет квест, посвященный сказочным героям. В библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина москвичей ждет литературно-музыкальная программа "Пушкин в городе", посвященная творчеству великого писателя и других известных поэтов.

Кроме того, для гостей библиотеки № 239 7 сентября организуют познавательную киновикторину "Я шагаю по Москве", которая познакомит посетителей с экранным образом столицы в разные эпохи. Библиотека № 10 приглашает жителей столицы на прогулку "Моя Пресня. Грузинская слобода". Мастер-класс "Прочти свой город" проведет дом культуры "Берендей", а на Арбате, рядом с библиотекой "Дом А. Ф. Лосева" свои стихи прочитают московские поэты, участники проекта "Театр живого слова".

Торжества по случаю Дня города в 2019 году будут организованы во всех округах столицы и будут включать более 250 праздничных программ, для жителей и гостей Москвы выступят более тысячи популярных исполнителей. Открытие праздника состоится на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной.