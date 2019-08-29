Более 20 команд из вузов РФ и Европы представят свои болиды в Подмосковье

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команды студентов из России, Германии, Венгрии и Австрии представят гоночные автомобили собственной разработки на международном инженерно-спортивном соревновании "Формула Студент". Оно состоится на подмосковном аэродроме Быково с 21 по 22 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Студенты из разных стран представят жюри самостоятельно спроектированные и созданные гоночные автомобили класса "формула". Участники объясняют технические и экономические преимущества модели, а также испытают болид на трассе. В этом году ожидается более 20 команд из вузов России, Германии, Венгрии и Австрии", - говорится в сообщении.

На мероприятии также пройдет фестиваль скорости - посетителям будет представлена шоу-программа с заездами гоночных автомобилей и соревнованием профессиональных пилотов. Кроме того, будет организована выставка спортивной техники. Также гости смогут сразиться на автосимуляторах.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, изобретательская активность в Москве на сегодняшний день в 3,5 раза выше, чем в среднем по России. "Город предоставляет обширные возможности для пилотирования разработок. "Формула Студент" - еще одна возможность продемонстрировать международным экспертам креативный потенциал столичных молодых конструкторов", - приводятся в сообщении слова главы департамента.