Собянин поручил создать современные пространства в московских школьных дворах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Территории столичных школ должны превратиться в современные пространства, где дети смогут играть и заниматься спортом. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"В этом году мы активно приступили к программе "Мой район", вы видите какой масштаб эти работы приобретают в каждом районе города. Но, к большому сожалению, я увидел, что в этой работе наши школы стали отставать. Не знаю, по какой причине это произошло, но мне кажется, что это надо исправить. Территории школ - уникальные территории, на которых есть возможность сделать хорошее современное пространство для занятий детей, занятий спортом", - сказал Собянин.

Он поручил руководству образовательных учреждений, префектурам и блоку городского хозяйства уделить пристальное внимание развитию городских школьных территорий.

Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем принимают участие представители более 100 компаний и свыше 1 тыс. экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.