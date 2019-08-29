Власти Москвы предлагают создать альянс мегаполисов мира в сфере образования

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предлагают создать с крупнейшими мировыми мегаполисами Альянс городов за образование. Об этом сообщил в четверг глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин на международном форуме "Город образования" на ВДНХ.

"Москва <...> обсуждает возможность дальнейшего сотрудничества в сфере образования. Мы хотели бы выйти с инициативой и обратиться к представителям крупнейших мегаполисов мира о создании Альянса городов за образование, потому что именно образование - это наше будущее, будущее наших поколений. Это залог успеха наших городов, их конкурентоспособности, того, что мы будем жить в мире и благополучии", - сказал Черемин.

Ежегодный международный форум "Город образования" проходит с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Это международная площадка для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. Он призван объединить ученых и бизнесменов, школьников и учителей, родителей, студентов.