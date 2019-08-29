Власти Москвы и "Яндекс" будут совместно модернизировать образование

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы и компания "Яндекс" будут сотрудничать в сфере цифрового образования. Соответствующее соглашение подписали в четверг руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина и генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина на Московском международном форуме "Город образования".

"Мы планируем развивать московское образование, по ряду проектов теперь будем сотрудничать с "Яндексом", - сказал журналистам Калина.

Бунина отметила, что новые инструменты и технологии могут изменить не только обучающий контент, но и весь процесс образования в школах Москвы в целом. "Например, такие проекты, как Московская электронная школа (МЭШ) и "Яндекс. Учебник", помогают учителям автоматизировать рутинную работу, освободив время для самого главного - общения с учениками", - сказала она.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС уточнили, что стороны будут работать вместе над модернизацией технологий и содержания обучения, а также развитием IT-образования обучающихся. Стороны также будут совместно внедрять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в московских школах и создавать для них цифровые учебно-методические комплексы. "Яндекс" будет помогать департаменту заниматься профессиональным развитием московских учителей и реализовывать проекты по формированию цифровой образовательной среды.