Северный вестибюль станции столичного метро "Спартак" закрыли на вход

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии московского метро работает только на выход, сообщает в четверг пресс-служба столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии (7) временно работает только для выхода пассажиров. Для входа пользуйтесь южным вестибюлем", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее пресс-служба метро предупредила пассажиров о возможных ограничениях входа и выхода на станциях "Спартак" и "Тушинская" в связи с матчем Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой", который начнется на стадионе "Открытие - Арена" в 20:15 мск.