В Москве из-за праздничных мероприятий на двое суток перекроют проспект Академика Сахарова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября из-за праздничных мероприятий. Об этом говорится в материалах столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также в этот период будет закрыто движение для машин по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы и Местному проезду от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать с вечера 30 августа по вечер 1 сентября по улице Архитектора Рочегова и Докучаеву переулку от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с Большой Спасской.

31 августа на проспекте пройдет фестиваль "PRO лето" с выступлениями по хайлайну, велошоу и различными мастер-классами. 31 августа и 1 сентября в центре Москвы пройдут мероприятия, посвященные Дню знаний.