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Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" снова закрыт на вход

На вход и выход работает южный вестибюль

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает только на выход после окончания матча Лиги Европы между столичным "Спартаком" и "Брагой", прошедшего на стадионе "Открытие-Арена", сообщает в четверг пресс-служба столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии работает только на вход. Южный вестибюль работает на вход и выход", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой" завершилась поражением московской команды со счетом 1:2. Столичный клуб покинул турнир.

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