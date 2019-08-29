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Оба вестибюля станции московского метро "Спартак" работают в обычном режиме

Северный вестибюль временно работал только на вход из-за футбольного матча

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает в штатном режиме. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Станция "Спартак" работает в штатном режиме: северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров ", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее северный вестибюль станции временно работал только на вход.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой" завершилась поражением московской команды со счетом 1:2. Столичный клуб покинул турнир.

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