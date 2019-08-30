Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Погода в Москве будет теплой в День знаний, 2 сентября. Утром ожидается 15-17 градусов, днем температура поднимется до 24-25 градусов. Об этом журналистам в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве утром тепло, 15-17 градусов, дневные температуры - в диапазоне 24-25 градусов. Совершенно комфортная погода", - сказал он, добавив, что будет сухо и солнечно.

В Санкт-Петербурге утром 2 сентября будет около 15 градусов, днем около 23-25 градусов, добавил Вильфанд.