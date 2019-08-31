Более 20 развязок и порядка 50 км дублеров планируют достроить на МКАД к 2022 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительные работы для расширения и реконструкции МКАД планируют завершить в 2022 году, будут построены и реконструированы 21 развязка, а также около 50 км дублеров кольцевой автодороги, что значительно увеличит ее пропускную способность. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Таким образом, второй этап расширения и реконструкции МКАД, которым мы занимались последние 8 лет, думаю, в 2021-2022 году, то есть все развязки на МКАД и прилегающие подъездные дороги полностью завершим. В общей сложности, 21 развязка будет построена и реконструирована, а еще порядка 50 км дорог в виде дублеров, разгонных полос к МКАДу будет пристроено. Сегодня МКАД составляет от 106 км, за счет дополнительных 50 км дорог пропускная способность кольцевой автодороги сильно увеличится", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что практически завершен первый этап "глобальной реконструкции" столичной кольцевой автодороги, который включал 14 развязок, для которых также были построены подъездные дороги. В настоящий момент находятся в строительстве три развязки на МКАД. По его словам, в круглосуточном режиме на данных объектах строительств работают более тысячи человек.

"Развязка на улицу Генерала Дорохова, которую частично, надеюсь, сможем запустить в ближайшее время, также развязка в районе Бесединского моста - на выходе первый этап, она полностью будет закончена к концу года. Все эти развязки по срокам либо конец 2019 года, либо 2020 год. Две развязки в высокой степени готовности, также мы продолжаем работу по развязкам на соединении МКАД и Волоколамского шоссе, она вводится в 2021 году, но, надеемся, что по этапам в 2020 году будем запускать. Кроме этого четыре развязки проектируются, приступили к подготовительным работам - на пересечении Липецкой улицы и МКАД, Осташковского шоссе в районе Бесединского моста и на пересечении улицы Алтуфьевской с МКАД, эти развязки проектируются", - заключил заммэра.