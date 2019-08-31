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Дорожники убрали знак ограничения скорости 80 км/ч, установленный на внешней стороне МКАД

Постоянный скоростной режим на МКАД составляет 100 км/ ч

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дорожники убрали знак ограничения скорости 80 км/ч, который был установлен на внешней стороне МКАД, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Убрали", - сказал собеседник агентства.

Знак 80 км/ч постоянного ограничения скорости появился на 21 км МКАД по внешней стороне на прошлой неделе. Между тем постоянный скоростной режим на МКАД составляет 100 км/ ч. Пользователи социальных сетей выразили опасения, что камеры видеофиксации на этом участке также могли быть перенастроены на 80 км/ч. Однако это предположение в ЦОДД опровергли.

По информации центра, участок 21-го км МКАД по итогам 2018 года вошел в перечень аварийно-опасных мест. На комиссии по безопасности дорожного движения утвердили нанесение шумовых полос на участках внутренней и внешней сторон МКАД. При нанесении полос выяснилось, что подрядчик выполнил проект организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ, который предусматривает ограничение скоростного режима до 80 км/ч при нанесении шумовых полос.

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