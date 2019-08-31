Количество аварий с участием мотоциклов в Москве снизилось на 5% за январь-июль 2019 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 420 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта произошло в Москве за 7 месяцев текущего года, что на 5% меньше количества аварий с мотоциклами за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Правительство Москвы совместно с Госавтоинспекцией уделяет огромное внимание безопасности дорожного движения в целом, а также мототранспорту в частности. По итогам 7 месяцев этого года произошло 422 ДТП с участием мототранспорта, это на 22 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда произошло 444 аварии. Количество раненых в ДТП с мототранспортом сократилось на 32 человека", - сказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что, в целом, по итогам 2018 года удалось снизить количество погибших в ДТП с мототранспортом на 30 человек с 2011 года - это снижение составило 39%. Количество раненых в ДТП с мототранспортом снизилось на 559 человек (также 39%), а общее количество ДТП с мототранспортом снизилось на 506 (38%).

"Хотелось бы отметить, что главными причинами, по которым случаются аварии с мототранспортом со смертельным исходом, являются превышение скорости и отсутствие экипировки", - сказал Ликсутов.