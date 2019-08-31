Движение поездов по серой линии московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя, который произошел из-за падения пассажира. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение после падения пассажира", - говорится в сообщении. Состояние человека, упавшего на рельсы, не уточняется.

В субботу временно не было движения поездов от "Нагорной" до "Пражской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.