Благоустроенный парк открылся в поселении Кленовское в Новой Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Парк старинной усадьбы торжественно открылся в селе Кленово в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации поселения Кленовское.

"На территории поселения Кленовское в Новой Москве торжественно открылся парк старинной усадьбы в селе Кленово", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в парке провели несколько этапов благоустройства. Так, проведено освещение, отремонтирована тропиночная сеть, обустроены детская и спортивная площадки, сцены зеленого театра и трибуны для зрителей, выполнено озеленение территории парка.

По словам собеседника агентства, работы по благоустройству будут продолжены и после открытия парка. В частности. планируется высадить живую изгородь и деревья.

В пресс-службе отметили, что в рамках торжественного открытия парка для гостей праздничного мероприятия выступят оперный певец и солист Большого театра Марат Гали, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ольга Гурякова. Также запланировано выступление творческого коллектива ДК "Кленово". Вечером в парке состоится дискотека с лазерными эффектами.