Власти Москвы сообщили, что не планируют вводить общегородские школьные линейки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы не намерены вводить общегородские школьные линейки. Об этом сообщил журналистам на международном форуме "Город образования" в Москве руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина.

"Никаких общегородских линеек никогда не планируем. Что касается линеек - будут завтра в школах или не будут - это не вопрос компетенции департамента, это полное право самой школы принимать все соответствующие решения, никаких отчетов об этом никогда не собирали и не будем", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что многие столичные школы по рекомендации столичного департамента образования проведут линейки ко Дню знаний в воскресенье и не в школьных зданиях.

По информации Департамента образования, 1 сентября на ВДНХ в рамках форума "Город образования" прошла торжественная линейка, в которой приняли участие 10 тыс. человек.