Разрешенная скорость увеличилась до 80 км/ч на участке Дмитровского шоссе в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Разрешенная скорость на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки в обе стороны увеличилась с 60 до 80 км/ч, сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На Дмитровском ш. за пределами МКАД изменили скоростной режим - от МКАД до д. Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60. Скорость увеличена только на основном ходу, на дублерах ограничение осталось прежним - 60 км/ч. pic.twitter.com/iXBJnZjb7J

"На Дмитровском шоссе за пределами МКАД изменили скоростной режим - от МКАД до д. Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60", - говорится в сообщении.

Скоростной режим увеличен только на основном ходу. На дублерах ограничение осталось прежним и составляет 60 км/ч.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что решение об увеличении скорости на участке Дмитровского шоссе поддержали на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного округа. Ежедневно по этому шоссе проезжают более 75 тыс. автомобилистов.