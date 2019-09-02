Пассажиров московского метро начали оповещать о круглосуточной работе в День города

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен начал оповещать пассажиров о круглосуточной работе в День города. Станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября, сообщается на информационном плакате с официальной символикой подземки, размещенном на станции "Черкизовская", передает корреспондент ТАСС.

"Работаем для вас всю ночь с 7 на 8 сентября. В День города Московский метрополитен и Московское центральное кольцо работают круглосуточно", - сообщается на плакате.

Официальным подтверждением о режиме работы метрополитена в День города ТАСС пока не располагает.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.