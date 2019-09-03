Льгота по аренде земли для московских промкомплексов и технопарков продлена на 10 лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы продлили действие льготной ставки аренды земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастра для столичных технопарков и промкомплексов с одного года до десяти лет, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Ранее дополнительные соглашения к договорам аренды городских земельных участков, устанавливающие или подтверждающие имеющуюся льготу, заключались только на один год, и предприятия должны были ежегодно подтверждать свой статус промкомплекса или технопарка и затем обращаться за госуслугой в департамент городского имущества. Теперь дополнительные соглашения к договорам аренды участков будут заключаться сроком на десять лет, это избавит московские технопарки и промышленные комплексы от необходимости ежегодно подавать документы на оформление льготы", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, предприятиям нужно будет ежегодно лишь подтверждать свой статус, после чего информация будет напрямую поступать в департамент. "Если статус предприятий не будет подтвержден, льгота будет автоматически аннулирована", - цитирует его пресс-служба.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, с начала 2019 года льгота предоставлена промкомплексам и технопаркам по 16 договорам аренды в отношении земельных участков общей площадью 30,8 га. "Это позволило сэкономить арендаторам 37,3 млн рублей", - приводит его слова пресс-служба.

Он добавил, что в этом году льготу от города получили, в том числе, такие предприятия, как хлебокомбинат "Пролетарец", "Царицыно", технопарк "Слава".