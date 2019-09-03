Запуск движения поездов по Каховской линии московского метро может пройти поэтапно

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность запуска движения поездов по реконструируемой Каховской линии метрополитена поэтапно. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Надеемся закончить работы на Каховской линии в 2021 году. Сейчас метрополитен рассматривает возможность частичного ввода, то есть закрыть один участок, по одной линии поезда-челноки пускать, а после реконструкции - по второй линии. Пока такую возможность ищем, но еще до конца метрополитен не подтвердил [возможность]. Программа минимум - запустить участок вместе с БКЛ в 2021 году, программа максимум - запустить раньше по одной линии", - сказал Хуснуллин.

По его словам, работы на Каховской линии представляют собой полноценную реконструкцию для строительства новой Большой кольцевой линии метрополитена.

"Каховская линия - действующая линия метро, построена более 40 лет назад, состояние достаточно старое. Чтобы запустить Большую кольцевую линию с проходом через Каховскую, нам пришлось ее закрыть. Мы практически ее строим заново: остается тоннель, полностью меняем все рельсы, железобетонную отделку, делаем полный ремонт, все оборудование полностью меняем на этих станциях, платформы, внешний вид", - сказал заместитель мэра.