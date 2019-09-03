Итальянский архитектор Ренцо Пьяно в конце октября представит проект ГЭС-2 в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Архитектор из Италии Ренцо Пьяно, один из создателей стиля хай-тек, приедет в Москву 29 октября, чтобы рассказать о проекте ГЭС-2 - нового культурного пространства на Болотной набережной. Об этом сообщила ТАСС во вторник Тереза Мавика, директор фонда V-A-C, инициировавшего проект.

"Это чрезвычайно важное событие. Мы даем первую большую пресс-конференцию, посвященную ГЭС-2. Приедет Ренцо Пьяно, раскроет суть архитектурного проекта, расскажет, как ГЭС-2 вплетается в ткань города", - рассказала Мавика.

По ее словам, на пресс-конференции в ТАСС, которая намечена на 29 октября, впервые станет известна программа не только открытия ГЭС-2, но и будущих мероприятий. "По случаю пресс-конференции мы пригласили очень талантливого художника, любимца музеев современного искусства по всему миру. Накануне состоится его перформанс в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского. Не буду раскрывать имя, чтобы сохранить сюрприз", - добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ГЭС-2 - не просто здание, а целая инфраструктура, которая будет "активизироваться постепенно".

Ранее Мавика рассказала ТАСС, что вход в пространство будет свободным. На площадке планируется проведение выставок, кинопоказов, концертов, спектаклей, также работа открытых мастерских, куда сможет записаться любой желающий. Мастерские разместятся в части ГЭС-2, получившей условное название "Своды". Там откроются не только художественные студии со всем необходимым оборудованием для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, но и студии звукозаписи, репетиционный зал, а также пекарня.

Еще одной отличительной чертой проекта реконструкции ГЭС-2, которой занимается бюро автора Центра Помпиду Ренцо Пьяно Renzo Piano Building Workshop, являются художественные резиденции и зал-трансформер для театральных постановок, концертов и перформансов, откуда можно будет выйти в березовую рощу рядом с Патриаршим мостом. На двух гектарах земли, освободившихся от технических построек вокруг здания, высадят более 600 деревьев, при этом уровень земли поднимают на высоту от четырех до восьми метров.

На крыше установят солнечные батареи, что вместе со всеми другими альтернативными источниками позволит вырабатывать примерно 10% необходимой зданию энергии. Для ГЭС-2 будет разработана специальная акустическая система - посетители смогут одновременно осматривать выставку и слушать концерт, проходящий поблизости. Отсутствие изолированных помещений - принципиальная черта нового здания.

Об архитекторе

Ренцо Пьяно родился в Генуе в 1937 году. В 1964-м закончил архитектурную школу Миланского политехнического института. В 1971 основал бюро Piano & Rogers совместно с Ричардом Роджерсом, с которым он создал проект Центра Помпиду в Париже.

В 1977-м Пьяно открыл новую мастерскую - l'Atelier Piano & Rice - вместе с инженером Питером Райсом. Они сотрудничали до смерти последнего в 1993-м. Тогда появилось сегодняшнее бюро Ренцо Пьяно Renzo Piano Building Workshop с отделениями в Париже и Генуе и персоналом в 100 специалистов.

В 1995 году Ренцо Пьяно был удостоен Императорской премии, три года спустя - Притцкеровской премии.

О фонде

Фонд V-A-C основан в 2009 году по инициативе председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".