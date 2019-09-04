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В Москве ожидается кратковременный дождь

Воздух прогреется до 24 градусов тепла

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

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