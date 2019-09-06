Новая платформа "Северянин" МЖД открылась на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС. Поезда идут по расписанию с остановками на станции, пассажиры садятся и высаживаются на этой платформе.

При этом осуществляются приготовления к торжественному открытию, сотрудники МЖД завершают ряд мероприятий, развешивают и поправляют вывески. В МЖД не стали комментировать факт начала работы станции. Однако с утра пользователям "Яндекс. Расписание" стали приходить уведомления: "С 6 сентября посадка/высадка пассажиров на о.п. "Северянин" осуществляется с новых платформ, расположенных ближе к ст. "Ростокино" Московского центрального кольца (МЦК)".

Как сообщали в Стройкомплексе, новая железнодорожная станция включает три платформы и один распределительный зал с выходом на платформу МЦК. Все эти объекты соединены единым подземным пешеходным переходом. Платформу перенесли, чтобы до пересадки на МЦК оставалось около 20 м и не требовалось выходить на улицу. Прежде это расстояние составляло 600 м. Объект стал элементом интеграции Ярославского направления и МЦК.

Московское центральное кольцо является совместным проектом Московского метрополитена, ОАО "РЖД" и АО "МКЖД". Организация пассажирских перевозок по МЦК возложена на метрополитен, перевозчиком является РЖД. В часы пик электрички по кольцу ходят каждые пять минут, а во внепиковое время - каждые 10.

Как сообщается на сайте МЦК, всего на кольце 31 транспортно-пересадочный узел (ТПУ), с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт. С обеих сторон железной дороги организованы удобные подъездные пути, разворотные площадки для автобусов, установлены новые остановки. Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. До 2020 года запланировано развитие прилегающих территорий к ТПУ МЦК. Всего по МЦК в сутки курсируют в рабочие дни 177 пар поездов "Ласточка", а в выходные - 150 пар.