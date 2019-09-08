Мосгоризбирком: день тишины на выборах в Мосгордуму прошел достаточно спокойно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. День тишины в субботу перед выборами в Мосгордуму прошел достаточно спокойно, однако произошли случаи незаконной предвыборной агитации. Об этом сообщил в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Москва не выбилась из общей тенденции, у нас [день тишины] достаточно спокойно прошел", - сказал Реут.

Он отметил при этом, что были случаи незаконной предвыборной агитации. "Как всегда оказались те, кто пожелал себе немного продлить возможность для проведения предвыборной агитации. Несколько таких случаев было, хотя мы все время объясняем, что агитация заканчивается в 00:00 в субботу. На территории Северо-восточного округа вчера днем было задержано несколько граждан, которые раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов, и сам этот кандидат был задержан вместе с ними за раздачей листовок. Несколько сотен листовок изъяли, на всех составили протокол по статье <...> о проведении предвыборной агитации в неагитационный период", - сказал член Мосгоризбиркома.

Реут добавил, что в субботу также произошел инцидент в районе Дорогомилово, где мужчина устроил скандал в территориальном избиркоме. "Пришел эмоциональный гражданин, устроил скандал, якобы охрана его не пускала на досрочное голосование, но это все было не так, досрочно он проголосовал. Но на входе он скандалил, ударил охранника, дернул женщину, члена комиссии, за руку. Его задержали полицейские, составили протокол по статье "Мелкое хулиганство" - отметил он.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. В Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

Окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.