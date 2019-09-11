Пассажиры смогут высказать предложения по доработке карты метро Москвы со схемами МЦД

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы будут принимать предложения пассажиров по улучшению схемы первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) на карте столичного метрополитена. Оставить отзывы можно на сайте подземки, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Новую навигацию МЦД мы постарались сделать максимально удобной и понятной для пассажиров, для нас крайне важно учитывать мнение жителей на всех этапах проекта. В разделе МЦД на сайте Мосметро пользователи могут скачать схему МЦД с двумя диаметрами, а также оставить свои предложения по улучшению схем первых двух МЦД. Предложения мы будем принимать через форму обратной связи в разделе МЦД", - сказал собеседник агентства.

Все идеи будут переданы специалистам для проработки, самые интересные и полезные предложения могут быть учтены при дальнейшем обновлении схем в метро.

Совмещенная карта схем МЦД и метро со всеми пересадками опубликована в разделе МЦД на сайте метрополитена. Предложения от жителей Москвы и области будут принимать через форму обратной связи с 11 по 25 сентября, 10 лучших идей будут опубликованы в открытом доступе во всех социальных сетях МЦД для голосования. Победители получат первые большие схемы метро с диаметрами, которые скоро также будут размещены в вагонах метро.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 "Киевско-Горьковский" - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" от Пушкина до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.