Источник: бывший ведущий "МузОбоза" Иван Демидов станет руководителем парка "Зарядье"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-ведущий программы "МузОбоз" и бывший замминистра культуры РФ Иван Демидов возглавит столичный парк "Зарядье". Об этом сообщил ТАСС в среду источник в московской мэрии.

"Да, это так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли Демидов станет руководителем "Зарядья".

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии сообщил, что в руководстве "Зарядья" и парка Горького планируются перестановки. По сведениям издания, Павел Трехлеб, который сейчас является директором "Зарядья", возглавит парк Горького, сменив на этом посту руководителя учреждения "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева. По данным источника РБК, перестановки планируется провести в течение ближайшего месяца.

Сам Демидов, а также Департамент культуры города Москвы от комментариев отказались.

Дунаев начал исполнять обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького 1 января текущего года после увольнения Марины Люльчук из-за инцидента с обрушением моста в новогоднюю ночь. Тогда, как сообщали в столичном департаменте здравоохранения, пострадали по меньшей мере 13 человек.

Парк "Зарядье" открылся в 2017 году, это самый крупный парк, появившийся в центре города за последние 70 лет. За два года его посетили около 23 млн человек. Сейчас в зоне отдыха работают научно-познавательный центр "Заповедное посольство", выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей. В "Зарядье" можно пройтись по парящему над Москвой-рекой мосту, посидеть в большом амфитеатре под стеклянным куполом, в парке регулярно проводятся крупные культурные и общественно значимые мероприятия.