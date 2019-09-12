Около 30 тыс. человек примут участие в осеннем велофестивале в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Третий Московский осенний велофестиваль пройдет 15 сентября в столице, в нем примут участие около 30 тыс. человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"15 сентября в столице пройдет третий в этом году городской велосипедный праздник - Московский осенний велофестиваль. Гостей ждут мастер-классы, квесты, танцевальные конкурсы и фуд-корт. Главным событием станет велопробег по центру Москвы, в котором примут участие около 30 тысяч человек. Присоединиться к заезду могут взрослые и дети старше трех лет (в сопровождении родителей)", - говорится в сообщении.

Протяженность маршрута велопробега составит 24 км. Маршрут определили голосованием участников: он стартует в "Лужниках", идет по Фрунзенской набережной до Садового кольца, затем по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня, через улицу 1905 года и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". Колонна стартует в 12:00 и должна будет добраться до финала в течение 2,5 часов. Велосипедисты будут ехать со скоростью не более 15 км/ч.

Движение машин на всем пути следования колонны будет ограничено с 11:30 15 сентября. Ограничения будут сниматься по мере ее прохождения, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

На фестивале будет работать мастерская, где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. На маршруте колонну будет сопровождать автомобиль технической помощи. Сам велосипед можно будет взять в аренду.

По завершении заезда в "Лужниках" начнется развлекательная программа: велоквесты, спортивные и творческие мастер-классы, фотозона и фуд-корт. Также пройдут рэп-баттл, конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, соревнования по MMA и джиу-джитсу.