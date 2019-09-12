Надгробие дочери Пушкина отреставрируют до конца 2021 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Победитель конкурса с ограниченным участием займется реставрацией надгробного памятника старшей дочери поэта Александра Пушкина Марии Гартунг и еще 73 объектов на территории дворянского некрополя Донского монастыря, сообщила в четверг пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Реставрацию мемориального памятника дочери Александра Пушкина и еще 73 объектов на территории крупнейшего дворянского некрополя XVII-XIX веков проведут до конца 2021 года. Реставрацией 74 художественных захоронений, расположенных на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища, предстоит заняться победителю конкурса с ограниченным участием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная цена контракта составляет 174,5 млн рублей. Победителю конкурса с ограниченным участием, который предусматривает оценку предложений участников по ценовым и неценовым критериям, необходимо будет выполнить реставрацию захоронений с надгробиями, являющимися объектами культурного наследия. По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, "захоронения собрания Донского некрополя - особый памятник мемориального искусства", в связи с чем, "помимо выполнения реставрационных работ, исполнитель также обязуется обеспечивать охрану объектов".

Некрополь Донского монастыря является крупнейшим сохранившимся в Москве дворянским некрополем XVII-XIX веков. На его территории находятся захоронения дворянских династий, в частности рода Рюриковичей.