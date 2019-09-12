Начальник территориального отдела полиции попал в ДТП в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские начали служебную проверку после ДТП в Орехове-Зуеве с участием одного из начальников территориального отдела полиции "Орехово-Зуевское". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В ходе дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух иномарок, автомашины получили механические повреждения. В результате происшествия пострадавших нет. У полицейского взята кровь на анализ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство подмосковного главка МВД назначило служебную проверку. "В случае установление вины сотрудника он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - заключили в полиции.