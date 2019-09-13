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Около 50 станций метро построят в Москве до конца 2023 года

Кроме того, власти города планируют создать более 100 км линий метро

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены открыть 47 новых станций метро до конца 2023 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"В этом году планируется достроить шесть станций метро, а с 2020 до конца 2023 года - еще 41 станцию", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, в этом году планируется открыть участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а также последний участок Некрасовской линии, а с 2020 до конца 2023 года планируется построить еще более 100 км линий метро, 41 станцию и пять электродепо.

Планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую - до "Физтеха", Сокольническую - до "Потапово". Кроме того, власти намерены начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

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