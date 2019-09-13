Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменят 14 и 15 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) отменила некоторые утренние и дневные электрички до станций Пушкино, Монино, Болшево и Александрова Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на сайте компании.

"14 и 15 сентября на Ярославском направлении будут проходить ремонтные работы на участках Москва - Лосиноостровская и Софрино - Хотьково. Обращаем внимание, что 14 и 15 сентября отменены некоторые экспрессы, курсирующие в утреннее и дневное время на участках Москва - Пушкино, Москва - Монино, Москва - Болшево, и электропоезда, курсирующие между Москвой и Александровым. Маршруты нескольких рейсов сократят на участках Москва - Мытищи, Болшево - Москва", - говорится в сообщении.

На определенных участках будут курсировать автобусы - для проезда нужно показать билет или абонемент ЦППК, действительный на маршруте.

Так, по маршруту "Пушкино - платформа Заветы Ильича - платформа Правда" автобусы будут отправляться с остановки у дома №1 на улице Вокзальная с 19:30 до 23:00 каждые 30 минут. Маршрут "Пушкино - остановочный пункт Зеленоградская" будет курсировать от той же остановки с 19:30 до 22:30 каждый час. Автобус по маршруту "платформа Правда - Пушкино" будет отправляться с остановки маршрутного автобуса №6 с 20:00 до 22:30 каждые 30 минут. Автобус по маршруту "остановочный пункт Зеленоградская - Пушкино" будет отправляться с остановки на Вокзальной улице с 20:00 до 22:00 каждый час.